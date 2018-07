Kotimaa

”Ruumiinvalvojaisauto” ajaa Trumpin saattueen hännillä

Presidentti Donald Trumpin massiivisen autosaattueen hännillä kulkee musta katumaasturi, jolla on kylmäävä nimi: The Death Watch Car. Suomeksi käännettynä nimi olisi ”ruumiinvalvojaisauto”.