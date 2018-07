Kotimaa

Orpo Trumpin ja Putinin tapaamisesta: Maailma tarvitsee lisää kansainvälisiä sopimuksia, ei vähemmän

Suomalaiset uskovat, että maailma tarvitsee lisää monenkeskisiä sopimuksia ja kansainvälistä oikeutta, ei vähemmän, kommentoi kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo Twitterissä huippukokousta. Orpon mukaan nykyisessä maailmanjärjestyksessä on puutteensa, mutta ne pitää korjata sen sijaan, että koko järjestelmä hylättäisiin.– Tämänpäiväinen kokous on onnistunut, jos presidentit edistyvät maailmanlaajuisten turvallisuusongelmien ratkaisussa. Tervetulleita olisivat esimerkiksi konkreettiset toimet Euroopan lähialueen sotilasjännitteiden liennyttämiseksi tai Minskin sopimuksen toteuttaminen, Orpo kirjoittaa.Hän muistuttaa, että Suomi ei ole neutraali vaan eurooppalainen ihmisoikeuksia, demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja monenkeskistä maailmanjärjestystä puolustava maa.– Naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia. Me suomalaiset uskomme, että maailma olisi parempi paikka, jos naisten ja tyttöjen oikeudet toteutuisivat kaikkialla maailmassa, Orpo tviittaa myös.Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump tapaa tänään Venäjän presidentin Vladimir Putinin Helsingissä. Presidentti Sauli Niinistö keskustelee myös molempien presidenttien kanssa.