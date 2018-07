Kotimaa

Helsingissä tänään jopa 13 mielenosoitusta – poliisi: Suurimmassa noin pari sataa osallistujaa

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005758064.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Iltapäivällä

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005756869.html