Kotimaa

Greenpeacen aktivistit kiipesivät Kallion kirkon torniin – banderollissa viesti presidenteille









Ympäristöjärjestö Greenpeacen aktivistit ovat kiivenneet Kallion kirkon torniin Helsingissä. He ripustivat 64 metriä korkeaan torniin järjestön banderollin, jossa on viesti Helsingissä vieraileville Yhdysvaltain ja Venäjän presidenteille, kerrotaan järjestön viestinnästä STT:lle.Banderollissa lukee ”Warm our hearts, not our planet”, suomeksi ”Lämmitä sydämiämme, älä planeettaamme”. Tarkoitus on muistuttaa maiden johtajia siitä, että ilmastokriisi vaatii tekoja, järjestö kertoo.Mielenilmauksen on tarkoitus kestää iltapäivään. Siihen on saatu Kallion seurakunnan lupa, Greenpeace kertoo.