Kotimaa

Helsingin koko junaliikenne seisoo sähkövian vuoksi 16.7. 8:30

Liikkeelle päästäneen taas ennen yhdeksää.

Kaikki junaliikenne Helsingissä on pysähdyksissä sähkövian vuoksi, Helsingin seudun liikenne HSL kertoo. Liikenteen arvioidaan taas kulkevan yhdeksän aikoihin.



Vian takia junaverkon sähköjännitteet ovat poissa välillä Helsinki–Leppävaara ja Helsinki–Oulunkylä. Helsingistä lähtevät junat on peruttu toistaiseksi.



Helsingin joukkoliikenne on tänään muutenkin sekaisin Yhdysvaltojen ja Venäjän presidenttien huippukokouksen takia. Eniten häiriöitä ja pitkiä katkoja ilmenee kello 11:n ja 20:n välillä.