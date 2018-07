IS seuraa huippukokousta hetki hetkeltä: Trump aloitti jo twiittaamisen Kalastajatorpalta

Trumpille presidenttikilpailun hävinnyt demokraatti Hillary Clinton piikitteli tätä Twitterissä.

"Mahtavat MM-kisat. Kysymys presidentti Trumpille, kun hän tänään tapaa Putinin: tiedätkö itse, missä joukkueessa pelaat?"

Great World Cup. Question for President Trump as he meets Putin: Do you know which team you play for?