Kotimaa

Metro ja lähijuna ovat varmimmat tavat liikkua Helsingissä tänään – HSL suosittelee myös kävelyä ja pyöräilyä

Suurin kaaos keskusta-alueella

Helsingin seudun liikenne HSL varoittaa laajoista häiriöistä joukkoliikenteessä tänään maanantaina. Eniten häiriöitä ja pitkiä katkoja ilmenee kello 11:n ja 20:n välillä.Raitiovaunuliikenne pysähtyy kokonaan useaan otteeseen. Yhdysvaltojen ja Venäjän presidenttien autosaattueet ja tapaamiseen liittyvät mielenosoitukset sekoittavat osaltaan liikennettä.HSL kehottaa suosimaan metroa, lähijunia, kävelyä ja pyöräilyä. Osa kaupunkipyörätelineistä on kuitenkin poissa käytöstä, eivätkä tiedot poikkeuksista välttämättä päivity reittioppaaseen reaaliajassa.Tapaamisen ajan mediakeskuksena toimivan Finlandia-talon ympäristössä rajoitetaan liikkumista.Liikennekaaos näkyy erityisesti Helsingin keskustassa Mannerheimintiellä ja Presidentinlinnan ympäristössä. Kauppatori, Esplanadit ja Eteläranta on suljettu kaikelta ajoneuvoliikenteeltä maanantaina.Vierailu vaikuttaa myös Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Helsingin keskustan välisillä väylillä. Saattueiden liikkuessa reiteillä ei sallita muuta liikennettä.Poliisi suosittelee välttämään autoilua keskustassa. Vierailun aikana Helsingissä on myös tavallista laajemmat pysäköintikieltoalueet.Kauppatori on suljettu maanantaina, ja vesibussi- ja risteilylaiturit ovat poissa käytöstä. Suomenlinnan lauttaliikenne hoidetaan Katajanokalta lähtevän huoltolautan avulla. Myös Hakaniemestä pääsee vesibussilla Suomenlinnaan ja Vallisaareen. Presidenttilinnan edustalla ei sallita yksityisiä veneitä.