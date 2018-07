Kotimaa

Poliisi vartioi Venäjän delegaatiota helsinkiläisessä hotellissa

Poliisi on sulkenut Crowne Plaza -hotellin sisäänkäynnit Helsingin Töölössä. Hotellin pihalle on pysäköity useita Venäjän diplomaattikilvin varustettuja autoja.













