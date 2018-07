Kotimaa

Näissä paikoissa tavallinen ihminen voi nähdä Donald Trumpin ja Vladimir Putinin

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005756615.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sunnuntai:

Maanantai:

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005756351.html

Näin vierailu näkyy liikenteessä

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005755736.html