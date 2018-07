Kotimaa

Suomi tarkastaa nyt maahan tulevat tiukalla sihdillä – Raja: Ennakkotiedot matkustajista käytössä

Suomi otti käyttöön väliaikaiset sisärajatarkastukset Schengen-alueen sisärajoillaan perjantaina kello 12.Tarkastukset liittyvät Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin https://www.is.fi/haku/?query=donald+trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin https://www.is.fi/haku/?query=vladimir+putinin huipputapaamiseen, joka pidetään Helsingissä maanantaina. Sisärajatarkastusten on määrä jatkua tiistaihin kello 12.Tarkastuksia voidaan tehdä nyt kaikilla Suomen rajanylityspaikoilla, mutta ne painottuvat Helsinki–Vantaan ja Turun lentoasemille sekä Helsingin ja Turun satamiin.Kaikkien matkustajien passeja ei automaattisesti tarkasteta, vaan päätökset tarkastuksista tehdään rajanylityspaikoilla.– Päätös perustuu suurelta osin ennakkotietoon, joka on tiedustelutietoa, tiedonvaihtoa, analyysia ja profiileja. Sitten kun sieltä tulee indikaatio, niin matkustaja voidaan tarkastaa, kertoo Rajavartiolaitoksen esikunnan apulaisosastopäällikkö Kimmo Elomaa https://www.is.fi/haku/?query=kimmo+elomaa Helsinkiin saapunut laiva, jota sisärajatarkastukset saattoivat koskea, oli perjantaina kello 12.30 Länsiterminaaliin Tallinnasta saapunut Tallink Star.Matkustajana laivassa olleet Sari Päivömaa https://www.is.fi/haku/?query=sari+paivomaa ja Pirkko-Liisa Kouhia https://www.is.fi/haku/?query=pirkko-liisa+kouhia kertoivat, että kaikkien matkustajien passit ja maihinnousukortit tarkistettiin jo Viron päässä.– Osattiin kyllä uutisten perusteella varautua tähän, naiset kertovat.Päivömaan ja Kouhian mukaan laivaan noustessa ehti jonkin verran muodostua jonoa, mutta homma sujui pääosin nopeasti ja mallikkaasti.Kimmo Elomaa kertoo, että Suomi on ollut yhteydessä naapurimaihin, kuten Norjaan, Ruotsiin ja Viroon. Virolaiset ovat ilmoittaneet toimivansa samalla tavalla kuin Viron ollessa EU:n puheenjohtajamaa viime vuonna.– Kyse ei ole välttämättä sisärajatarkastuksesta, vaan he vain varmistavat jokaisen henkilön henkilöllisyyden. Se voi olla laivayhtiökin joka sen tekee, ei viranomainen, Elomaa sanoo.Tallinkin viestinnästä ei osattu sanoa, tekeekö yhtiö nyt jokaiselle Tallinnasta Helsinkiin tulevalle laivalle kaikkia matkustajia koskevat henkilöllisyyden tarkastukset. Yhtiön verkkosivuilla kuitenkin kehotetaan varaamaan normaalia enemmän aikaa matkalle lähtiessä.Viro oli EU:n puheenjohtaja viime vuonna heinäkuusta joulukuun loppuun. Sinä aikana Suomenkin päässä tarkastettiin jokaisen Tallinnaan menevän matkustajan henkilöllisyys. Riikka Walden https://www.is.fi/haku/?query=riikka+walden ja Niina Castren https://www.is.fi/haku/?query=niina+castren olivat perjantaina matkalla kohti Tallinnaa. Myös he olivat tietoisia siitä, että rajatarkastukset ovat alkaneet.Se ei kuitenkaan aiheuttanut sen kummempia toimenpiteitä, sillä sekä Walden että Castren viipyvät matkallaan yli tiistain, jolloin rajatarkastukset päättyvät. Siitä huolimatta molemmilla oli oikeaoppisesti passi mukana.

Matkustajan

kannalta mikään ei muutu. Tähänkin asti Pohjoismaiden ulkopuolelle matkustavalla on täytynyt olla mukana passi, nyt se vain saatetaan tarkastaa herkemmin.Sen sijaan Pohjoismaihin matkustavat Pohjoismaiden kansalaiset eivät tarvitse edelleenkään passia. Henkilöllisyys ja kansalaisuus on kuitenkin pystyttävä todistamaan, jos rajatarkastus sattuu kohdalle. Tähän riittää ajokortti.

Vielä on aikaista sanoa, kuinka monta ihmistä neljän päivän aikana tarkastetaan. Rajavartiolaitos pyrkii tiedottamaan asiasta keskiviikkona.Kun väliaikaiset sisärajatarkastukset olivat käytössä viimeksi Etyj-kokouksen takia vuonna 2008, yhteensä 15 500 matkustajaa tarkastettiin. Heistä 15 käännytettiin takaisin. Tuolloin rajatarkastukset kestivät viisi päivää.