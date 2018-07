Peter Vesterbacka osallistuu sunnuntain suurmielenosoitukseen – toivoo Trumpin ja Putinin ottavan mallia Suomesta

Kotimaa

Peter Vesterbacka osallistuu sunnuntain suurmielenosoitukseen – toivoo Trumpin ja Putinin ottavan mallia Suome





Ylpistyneitä amerikkalaisia

Hautala odottaa mielenosoitukselta yllätyksiä





Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin https://www.is.fi/haku/?query=donald+trumpin ja Venäjän presidentti Vladimir Putini https://www.is.fi/haku/?query=vladimir+putini n https://www.is.fi/haku/?query=n tapaaminen saa myös mielenosoittajat liikkeelle. Yksi mielenosoituksista järjestetään jo tänään sunnuntaina.Suurmielenosoitus Helsinki Calling on rauhanomainen ja poliittisesti sitoutumaton, jossa marssitaan ihmisoikeuksien, demokratian, rauhan ja ympäristö- sekä ilmastotyön puolesta. Järjestäjät odottavat tuhansia osallistujia.Mielenosoituksessa on noin parikymmentä puheenpitäjää, joiden joukossa ovat muun muassa kirjailija Sofi Oksanen https://www.is.fi/haku/?query=sofi+oksanen , europarlamentaarikko Heidi Hautala https://www.is.fi/haku/?query=heidi+hautala (vihr), ja Rovion ex-pomo, yrittäjä Peter Vesterbacka https://www.is.fi/haku/?query=peter+vesterbacka , Suomi-Syyria Ystävyysseuran puheenjohtaja Mania al-Khatib https://www.is.fi/haku/?query=mania+al-khatib , ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson https://www.is.fi/haku/?query=frank+johansson , yhdysvaltalainen ihmisoikeusjuristi Ty Wesley Cobb https://www.is.fi/haku/?query=ty+wesley+cobb ja ukrainalainen demokratian puolestapuhuja Gennadiy Naumov https://www.is.fi/haku/?query=gennadiy+naumov Vesterbacka päätyi tapahtuman puhujaksi kutsusta. Hän uskoo, että Helsinki valikoitui tapaamispaikaksi osittain maantieteellisistä syistä johtuen. Hän kuitenkin uskoo syinä valintaan olevan myös useita Suomen ansioihin liittyviä syitä.– Suomi on valittu maailman onnellisemmaksi valtioksi. Muut valtiot, kuten Venäjä ja Yhdysvallat voivat ottaa mallia Suomesta. Meistä ei tullut maailman onnellisinta maata tekemättä mitään.– Suomi on valittu myös kaikista vähiten epäonnistuneeksi maaksi. Se on asia, jonka tuon aina esille. Vaikka olemme kaukana täydellisestä, olemme ainakin vähiten epäonnistunut maa ja se on hyvä alku.Syynä Suomen menestykseen kyseisissä mittauksissa, Vesterbacka pitää koulutusta. Hänen kuvailee, että Yhdysvalloissa on käsite ”amerikkalainen unelma”, kun Suomessa taas on ”suomalainen realiteetti”.– Suomessa jokainen ansaitsee koulutuksen, ja fantastisen sellaisen.Vesterbacka kertoo aikovansa tuoda puheessaan esille, että suomalaisten tulisi olla ylpeitä saavutuksistaan turhan vaatimattomuuden sijaan.Maailmalla Vesterbacka on tavannut amerikkalaisia, jotka korostavat kansalaisuuttaan vähän liiankin ylpistyneinä.– Kuin olisi erityinen asia olla amerikkalainen, ja se tekisi paremmaksi kuin muut.Vesterbacka tuo esille myös lasten oikeudet ja maahanmuuttopolitiikkaan liittyvät asiat.– Jos katsot planeettamme avaruudesta, et näe muureja tai rajoja. On vain yksi planeetta. Se pitäisi pitää mielessä.Vesterbacka kertoo olevansa todella iloinen siitä, että Trump ja Putin tapaavat juuri Helsingissä. Hänen mielestään tapaaminen on hyvä asia, sillä aina on parempi keskustella kuin olla keskustelematta.Vesterbacka ei jää kuitenkaan maanantaiksi Helsinkiin, vaan suuntaa mielenosoituksen jälkeen Poriin SuomiAreenalle kotimaan asioiden pariin.– First things first.Myös europarlamentaarikko Heidi Hautala kutsuttiin tapahtumaan puhujaksi. Hän kertoo odottavansa mielenosoitukselta positiivisia yllätyksiä.– Kerrankin pääsee valmiiksi katettuun pöytään, hän naurahtaa.Hautala kehuu Vesterbackan kommenttia, jonka mukaan presidentit ovat tervetulleita, mutta heidän on kuunneltava myös muita kuin toisiaan. Hän on samoilla linjoilla.Hautala ei paljasta puheensa tarkempaa sisältöä. Hän kuitenkin haluaa tuoda esille sen, että Putinin ja Trumpin tulisi tietää, ettei Suomi ole ”puolueetonta aluetta” kokousta ajatellen.– Suomi on EU:n jäsenvaltio ja valinnut puolensa. Uskon, että myös presidentti Sauli Niinistö https://www.is.fi/haku/?query=sauli+niinisto korostaa tätä.

Hautala ei halua, että suurvallat kuvittelevat voivansa ”kävellä Suomen ylitse”. Myös hän tuo esille Suomen valinnan maailman vähiten epäonnistuneeksi valtioksi.– Erityisesti presidentti Trump ei tunne maatamme kovin hyvin, joten myös sitä kannattaa korostaa.