Poliisi: Kukaan ei tiedä, mitä reittiä presidentit kulkevat – Lue, miten huipputapaaminen vaikuttaa elämään Helsingissä

Kotimaa

Poliisi: Kukaan ei tiedä, mitä reittiä presidentit kulkevat – Lue, miten huipputapaaminen vaikuttaa elämään He

1. Lennokit ja dronet pannassa





2. Ikkunat kiinni

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

3. Mistä ”mustaa autoa” voi yrittää tähyillä?





4. Tarkista pysäköintimerkinnät

5. Opastajat päivystävät





6. Liikenteen muutokset









https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005755773.html

7. Mielenosoitukset

8. Yrittäjät väistävät





9. Tietoliikenne kulkee