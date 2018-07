Trooppiset yöt tulevat – Ilmatieteen laitos antoi varoituksen helteestä: ”Lämpötila ei laske kertaakaan alle 20 asteen”

Kotimaa

Trooppiset yöt tulevat – Ilmatieteen laitos antoi varoituksen helteestä: ”Lämpötila ei laske kertaakaan alle 2

eletään nyt kahdella tavalla erikoista heinäkuuta.Suomi on Helsingin huippukokouksen aikaan maailman kiinnostuksen kohteena, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump https://www.is.fi/haku/?query=donald+trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin https://www.is.fi/haku/?query=vladimir+putin kohtaavat.Samaan aikaan Suomessa eletään harvinaista hellejaksoa. Se näkyy Ilmatieteen laitoksen mukaan pian myös trooppisen kuumina öinä.–­Ensi viikolla lämpimimmät päivät ovat ennusteen mukaan alkuviikosta. Helteinen jakso kestää silti todennäköisesti koko ensi viikon, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Eveliina Tuovinen https://www.is.fi/haku/?query=eveliina+tuovinen kertoo Ilta-Sanomille.Suomessa vallitsee nyt lämmin ilmamassa, joka lämmittää myös yöt.Kun lämpö ei laskekaan öisin, vaan pysyy tukalan korkeana, puhutaan virallisen määritelmän mukaan trooppisesta yöstä.– Trooppinen yö tarkoittaa sitä, että lämpötila ei laske kertaakaan alle 20 asteen, hän kertoo.

Mitkä yöt ja missä voisivat todennäköisimmin olla trooppiset yöt Suomessa ennusteen mukaan?

– Maanantain 16.7. ja tiistain 17.7. välinen yö maan etelä- ja keskiosissa on ensimmäinen, Tuovinen kertoo.Trooppinen yö vallitsee siis juuri sopivasti, kun Helsingin huippukokous on huipentunut.mukaan erityistä tässä hellejaksossa on se, että lämmintä ei ole vain Etelä-Suomessa.– Lapissa on ollut sel­keää ja lämpötila on ollut siellä välillä jopa korkeampi kuin eteläisissä osissa maata. Toinen todennäköinen trooppinen yö voisi olla juuri tiistain 17.7. ja keskiviikon 18.7. välinen yö Lapissa, Tuovinen kertoo.Eivätkä yöt jää tähän.– Kolmas todennäköinen trooppinen yö olisi ennusteen perusteella keskiviikon 18.7. ja torstain 19.7. välinen yö Etelä- ja Keski-Suomessa, hän kertoo.jatkuneina hellejaksoina tulos voi olla Tuovisen mukaan juuri koetun kaltainen eli se, että lämpötilat pysyvät korkeina myös öisin.Kesä 2018 voi siis jäädä historiaan useista trooppista öistä, sillä niitä koetaan harvoin Suomessa. Yksikin trooppinen yö kesässä on Suomessa paljon. Trooppinen yö on Suomessa harvinainen. Muistissa on vuoden 2014 vastaava tapaus.13. heinäkuuta Ilmatieteen laitos antoi varoituksen tukalasta helteestä. Hellevaroitus on voimassa lähipäivinä useissa maakunnissa. Viikon alussa lämpötilat kohoavat päivisin 27–31 asteen tuntumaan.Ilmatieteen laitos varoittaa tukalasta helteestä silloin, kun päivän ylin lämpötila nousee 27 asteeseen ja vuorokauden keskilämpötila pysyttelee 20 asteessa. Erittäin tukalasta helteestä varoitetaan silloin, kun päivän ylin lämpötila nousee 30 asteeseen ja vuorokauden keskilämpötila 24 asteeseen.Varoitus on suunnattu riskiryhmille, kuten vanhuksille, lapsille, sydän- ja verisuonitauteja sairastaville ja heidän läheisilleen sekä ulkona säälle alttiissa toiminnassa työskenteleville.