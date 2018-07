Kotimaa

Yksi käden liike voi paljastaa valta-asetelmia – seuraa näitä eleitä ja asentoja, kun Trump ja Putin tapaavat

Pekka Isotalus seuraa presidenttien kehonkieltä myös ISTV:n suorassa lähetyksessä huipputapaamispäivänä. Suora lähetys alkaa Ilta-Sanomien verkkosivuilla maanantaina 16. heinäkuuta kello 10.





1. Kättely

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy













2. Kasvojen ilmeet









3. Asennot





4. Aktiivisuus

5. Nuorekkuuden viestiminen