Lasse Lehtisen kolumni: Imperiumin savuavat rauniot

Historia ehkä muistaa, että brexit oli hyppy uppoavasta laivasta.

Saarivaltion asukkailla on sanonta: ”kun kanaalissa on sumua, Eurooppa on eristyksissä”. Nyt viimeistään Britannia on eristyksissä. Se on asettunut torjumaan eurooppalaisen yhteistyön ja lopettamaan vanhojen alusmaidensa kansalaisten maihinnousun. Ei-toivottuja ovat myös hunnien ja germaanien jälkeläiset.Raha kyllä kelpaa. Lontoon kiinteistömarkkinat ovat jo vuosikymmeniä houkutelleet laillista ja laitonta rahaa erilaisista diktatuureista. Venäläisten oligarkkien maihinnousu antoi pääkaupungille lempinimen ”Londongrad”.Toisesta maailmansodasta lähtien maahanmuuttajat ovat olleet oleellinen osa brittien kansantaloutta. Laki vuodelta 1948 takasi kansalaisoikeudet siirtolaisille entisistä alusmaista. Muuttajat Intiasta ja Pakistanista olivat tervetullutta työvoimaa teräs- ja tekstiiliteollisuuteen. Karibian alueelta tuli väkeä erityisesti terveydenhuollon ja rautateiden tarpeisiin. Viime vuosina puolalaisia on tarvittu rakennustöihin ja ravintoloihin.Politiikka on harvoin pahantahtoista, yleensä on kysymys epäpätevyydestä tai ylimielisyydestä. Kuka olisi pari vuotta sitten uskonut, että Britannia luopuu vapaaehtoisesti kaikesta hyvästä, jonka ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja pääomien vapaa liikkuminen on EU:n jäsenvaltioille tuonut tullessaan?Voihan tietenkin olla, että EU ideana on tullut tiensä päähän. Päivä päivältä käy vaikeammaksi ylläpitää sekä hyvinvointivaltiota että avoimia rajoja. Silloin historia ehkä muistaa, että brexit oli briteille aikainen hyppy uppoavasta laivasta.Mutta mitä saarilla tapahtuu sitä odotellessa? Talouskasvun odotetaan vähenevän 15 vuoden aikana kahdesta prosentista kahdeksaan. Pankkitoiminta ja autoteollisuus menettävät brexitin myötä kilpailukykyään rutkasti.Maanviljelijät ja kalastajat ovat vastustaneet vapaakauppaa, kun kiintiöt ja tukiaiset suojelevat oikealta kilpailulta. Kauhukseen molemmat ammattikunnat ovat heräämässä karuun todellisuuteen. Kun tulliasemat tarkastuspisteineen nousevat rajoille, tuoreiden elintarvikkeiden matka muiden maiden kuluttajille viivästyy kohtalokkaalla tavalla. Tukiaiset on kerjättävä omalta parlamentilta.Brexit-neuvotteluja johtanut David Davis jätti hallituksen ja ulkoministeri Boris Johnson tiputti hanskat lattialle. Virallisesti syynä oli pääministeri Theresa Mayn pehmeä linja Brysselin suuntaan. Oikeasti on tietenkin kysymys herrojen halusta päästä entistä parempiin asemiin. Kansantaloudesta viis.Kansakunnilla on sama vika kuin yksilöillä. Ne yliarvioivat merkityksensä ja kykynsä, eivät usko varoituksia ja hakevat syylliset muista kuin itsestään. Englantilainen tekee oikeita ja vääriä asioita, mutta aina varmana asiansa oikeutuksesta.Politiikka on liian usein pelkkää ongelmien hakemista, niiden havaitsemista kaikkialla, niistä vedettäviä vääriä johtopäätöksiä, jotka sitten johtavat turmiollisiin parannuskeinoihin.Kirjoittaja on kirjailija ja entinen EU-parlamentin jäsen.