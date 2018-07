Kotimaa

Neljä loukkaantui Orivedellä rekan ja kahden auton kolarissa – valtatie 9 poikki

Neljä loukkaantui Orivedellä rekan ja kahden auton kolarissa – valtatie 9 poikki 13.7. 10:14

Vakavasti loukkaantunut matkusti pelastuslaitoksen mukaan henkilöautossa.

Yksi ihminen on loukkaantunut vakavasti ja kolme lievästi rekan ja kahden henkilöauton välisessä onnettomuudessa valtatie 9:llä Orivedellä, kertoo pelastuslaitos.



Liikenne on katki molempiin suuntiin ja aamuyhdeksän aikaan pelastuslaitos arvioi kestoksi useita tunteja. Kiertotie on järjestetty tien 58 ja Yliskylän kautta.



Pelastuslaitoksen mukaan Tampereen suuntaan matkannut yhdistelmärekka ajautui pois tieltä kilometrin päässä Orivedeltä Tampereen suuntaan. Hälytys onnettomuudesta tuli hieman ennen puoli yhdeksää aamulla.



Vakavasti loukkaantunut matkusti pelastuslaitoksen mukaan henkilöautossa. Lievemmin loukkaantuneista kaksi oli toisessa autossa ja yksi oli rekan kuljettaja.