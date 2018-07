Kotimaa

Valtatie 9 liikenne poikki useita tunteja – rekkaonnettomuus Orivedellä

Yhdistelmärekka on ajautunut metsään.

Orivedellä Pirkanmaalla valtatie 9:n liikenne on katki useita tunteja rekkaonnettomuuden vuoksi, arvioi pelastuslaitos aamulla yhdeksän aikaan. Liikenne on poikki molempiin suuntiin.



Kiertotie on järjestetty tien 58 ja Yliskylän kautta.



Pelastuslaitoksen mukaan yhdistelmärekka on ajautunut metsään. Onnettomuuspaikka on Orivedeltä kilometrin verran Tampereen suuntaan. Hälytys onnettomuudesta tuli hieman ennen puoli yhdeksää aamulla.



Pelastuslaitoksella ei heti ollut tietoa loukkaantuneista.