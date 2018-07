Kotimaa

Poliisi: Yksi kolmesta Joensuussa puukotetuista oli yökerhon vahtimestari

Poliisille tuli tieto torstain ja perjantain välisenä yönä, että Joensuun keskustassa sijaitsevassa ravintola Ilonassa oli puukotettu useita henkilöitä.Itä-Suomen poliisi tiedottaa, että poliisin mennessä paikalle, heille selvisi, että ravintolassa oli tapahtunut välikohtaus, jonka yhteydessä ainakin kolmea henkilöä on puukotettu. Yksi näistä uhreista oli tilanteeseen väliin mennyt ravintolan vahtimestari. Kaikkien uhrien vammat ovat erittäin vakavat.Tekijöitä on kaksi ja he ehtivät paeta paikalta Joensuun Ruutukaavalta juosten etelään päin.Poliisi kaipaa silminnäkijähavaintoja tapahtumapaikalta. Poliisin tiedotteen mukaan tapahtumaan liittyen uhreja saattaa olla myös enemmän kuin poliisilla on tällä hetkellä tiedossa. Myös heitä pyydetään ilmoittautumaan poliisille mahdollisimman pian. Kaikki tiedot ja havainnot asiasta pyydetään ilmoittamaan Itä-Suomen poliisille numeroon 0295 456 461.Molemmat paenneet ovat noin 175–180 senttimetriä pitkiä. Toinen etsityistä henkilöistä on hoikka ja hänellä on siilitukka. Hänellä oli yllään valkoinen t-paita, farkkushortsit ja tennarit. Toinen paikalta paenneista on ruumiinrakenteeltaan hieman tukevampi. Hänellä oli yllään vihreä kauluspaita, lippalakki, tummat polvipituiset housut ja tennarit.