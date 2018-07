Kotimaa

Helleputki jatkuu viikonlopun – lämpö nousee 28 asteen tietämille

Maan etelä- ja länsiosassa pilvisyys lisääntyy iltapäiväksi jolloin tulee paikallisia sadekuuroja, myös ukkosta voi esiintyä. Tuuli on heikkoa.Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen 23 – 25 astetta, maan pohjoisosassa 25 - 28 astetta.Perjantaina iltapäivällä ukkoskuurot yleistyvät maan lounaisosasta Pohjanmaalle ja Oulun seudulle ulottuvalla alueella. Muuten sää on edelleen aurinkoista ja poutaista.Hellelukemia mitataan eri puolilla maata.Lauantaina ukkoskuuroja tulee helteisessä ilmamassassa eniten Länsi-Uudeltamaalta Keski-Suomen maakunnan yli Kainuuseen ja Koillismaalle ulottuvalla alueella, paikoin myös Lapissa. Lännessä ja aivan idässä on poutaa.Tuuli on ukkospuuskia lukuun ottamatta heikkoa.