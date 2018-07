Kotimaa

Kolmea ihmistä puukotettu yökerhossa Joensuussa – poliisi etsii kahta miestä

”Koko tupakkakoppi veressä”

Poliisin mukaan puukotukset tapahtuivat Joensuun keskustassa sijaitsevassa ravintolassa. Ilta-Sanomien tietojen mukaan puukotukset tapahtuivat Kauppakadulla sijaitsevassa yökerho Ilonassa ennen aamukolmea.Puukotetut on kuljetettu sairaalaan. Poliisin tilannekeskuksesta kerrotaan, että kaikki uhrit ovat saaneet vakavia vammoja.Silminnäkijän mukaan poliisi saapui nopeasti paikalle ohjaamaan ihmisiä ulos yökerhosta. Valot laitettiin päälle, musiikki hiljennettiin ja ihmisiä kehotettiin poistumaan.Poliisi etsii tekoon liittyen kahta miestä, jotka pakenivat paikalta. Molemmat ovat noin 175-180 cm pitkiä, toinen hoikka ja siilitukkainen, ja hänellä on valkoinen t-paita, farkkushortsit ja tennarit. Toinen etsitty on vähän tukevampi, hänellä on vihreä kauluspaita, lippalakki, tummat polvipituiset housut ja tennarit.Poliisi pyytää soittamaan tiedot tuntomerkkeihin sopivista miehiin liittyvistä havainnoista hätänumeroon 112.Yökerhossa ystävänsä kanssa ollut silminnäkijä kertoo Ilta-Sanomille, että asiakkaat häädettiin ulos yökerhosta ennen aamukolmea.– Olimme sisällä ravintolassa, kun tuntiin sanomaan että täällä on puukottaja talossa, kaikki ulos, ravintolassa ollut nainen kuvailee.– Meille sanottiin että 3-6 ihmistä on puukotettu ja että koko tupakkakoppi oli veressä.Hän kertoo nähneensä itse verijälkiä yökerhon WC-tilojen luona ennen kuin joutui poistumaan.– Verijälkiä oli sekä miesten että naisten vessoissa.Poliisin tilannekeskuksesta kerrottiin varhain aamulla, että tapahtumien kulku ja puukotusten motiivi ovat vielä epäselviä. Toistaiseksi tiedossa ei myöskään ole, tunsivatko uhrit ja poliisin etsimät henkilöt toisiaan.Poliisin mukaan tapahtumista tiedotetaan lisää tutkinnan edetessä.