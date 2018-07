Susi yritti hyökätä koiran kimppuun Kokemäellä – ”Jos susi tavoitetaan ja kyseessä varmasti sama yksilö, se lopetetaan”

Kotimaa

Susi yritti hyökätä koiran kimppuun Kokemäellä – ”Jos susi tavoitetaan ja kyseessä varmasti sama yksilö, se lo

Eikö susi löydä ruokaa?

Porin hätäkeskus sai torstaina aamulla kello 9.41 ilmoituksen, jonka mukaan Kokemäellä susi käynyt talon pihamaalla 10 metrin päässä terassilta ja yrittänyt hyökätä ensin koiran kimppuun Kokemäellä.– Tämän jälkeen susi oli uhitellut terassilla olleille kolmelle ihmiselle kyyristymällä, murisemalla ja hampaitaan näyttämällä, komisario Kai Loukkaanhuhta https://www.is.fi/haku/?query=kai+loukkaanhuhta kertoo Ilta-Sanomille.– Tuollainen käyttäytyminen ihmisiä kohtaan ei ole sudelle lajityypillistä. Luontaisesti susi pyrkii välttämään ihmisasumusta päiväsaikaan ja erityisesti ihmisten kohtaamista, hän sanoo.

Mikä voisi olla syynä suden käyttäytymiseen?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka tapahtumapaikka on maaseutua, se on kuitenkin melko tiheään asuttua.

– Voidaan pitää ilmeisenä, että kyseinen susiyksilö ei syystä tai toisesta kykene hankkimaan ravintoaan luonnosta normaalisti tai sitten se jostakin muusta syystä on menettänyt luontaisen pelkonsa ihmistä kohtaan, Loukkaanhuhta sanoo.– Kyseisen suden on katsottava aiheuttavan siinä määrin vaaraa ihmisille, että sen poistaminen on tarkoituksenmukaista poliisilain mukaisesti. Siitäkin huolimatta, että susi on erityisesti suojeltu ja arvokas eläin osana luonnon monimuotoisuutta, Loukkaanhuhta kertoo.Kyseinen susi yritetään hänen mukaansa jäljittää ja paikantaa poliisin sekä suurriista-asioissa virka-apua antavan Suomen riistakeskuksen yhteistoiminnalla.– Jos susi tavoitetaan ja kyseessä varmasti sama yksilö, se lopetetaan, hän sanoo.Loukkaanhuhta kertoo, että päätös suden lopettamisesta on voimassa maanantaihin 16.7. kello 16 saakka.