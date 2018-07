Kotimaa

Rikollispomon epäillään jälleen liittyvän Volkan Ünsalin murhaan – kuka on puhelinkuuntelussa mainittu Keijo?





Rikollispomo Keijo Vilhusta https://www.is.fi/haku/?query=keijo+vilhusta , 58, epäiltiin avunannosta Volkan Ünsalin https://www.is.fi/haku/?query=volkan+unsalin murhaan jo alkuperäisessä murhatutkinnassa, mutta ”riittävää näyttöä” ei tutkinnan yleisjohtajana tuolloin toimineen Kari Tolvasen https://www.is.fi/haku/?query=kari+tolvasen kertoman mukaan saatu.Nyt United Brotherhoodin ex-pomon Vilhusen epäillään jälleen liittyvän Ünsalin murhaan. Ünsal murhattiin 16. lokakuuta 2003 Kallvikintiellä sijaitsevassa asunnossa Helsingin Vuosaaressa. Murhasta langetettiin neljälle miehelle, kolmelle suomalaiselle ja yhdelle ruotsalaiselle, elinkautinen vankeusrangaistus.Ünsalin jutun alkuperäisen esitutkinnan mukaan sittemmin Ünsalin murhasta elinkautisiin tuomitut Janne Raninen https://www.is.fi/haku/?query=janne+raninen Raimo Andersson https://www.is.fi/haku/?query=raimo+andersson ja Jani Leinonen https://www.is.fi/haku/?query=jani+leinonen olivat törkeän huumausainerikosepäilyn takia telekuuntelussa 9.10. 2003 lähtien. Rikosepäilyä tutki Helsingin huumerikosyksikkö.Huumerikosyksikön kuuntelutietoja sekä epäiltyjen seurannan kautta tulleita tietoja käytettiin hyväksi myös murhan esitutkinnassa.Huumerikosyksikön entistä päällikköä Jari Aarniota https://www.is.fi/haku/?query=jari+aarniota epäillään nyt siitä, että hän on laiminlyönyt velvollisuutensa estää ja paljastaa murhasuunnitelma ja sen seurauksena Ünsal kuoli henkirikoksen uhrina. Aarnio on asianajajansa Riitta Leppiniemen https://www.is.fi/haku/?query=riitta+leppiniemen kautta kiistänyt häneen kohdistuvan epäilyn.Vuosaaren asunnon päävuokralainen oli prostituoitu ”Saara”, jonka kertomuksista käynnistyi Aarnioon kohdistunut huumerikostutkinta ns. ”tynnyrijuttu”. Helsingin hovioikeus antaa huumejutusta ratkaisunsa ensi vuonna. Käräjäoikeuden tuomion mukaan Aarnio nautti Saaran seksipalveluja virka-ajalla.Helsingin hovioikeus laski sekä Aarnion että Vilhusen odottamaan ratkaisujaan vapaalle jalalle 19.6. He eivät ehtineet olla vapaana kuukauttakaan, kun virkavalta kutsui. Heidät otettiin kiinni keskiviikkona ja kuulustelut on aloitettu.Mutta mitä Vilhunen kertoi alkuperäisessä esitutkinnassa vuosia sitten?Yrittäjäksi itseään tituleerannut Vilhunen otettiin kiinni epäiltynä avunannosta Volkan Ünsalin murhaan 2. maaliskuuta 2004 kello 9.55 ja laskettiin vapaaksi 5. maaliskuuta kello 11.30. Hänen osaltaan juttua ei koskaan lähetetty edes syyteharkintaan.– Kiistän syyllistyneeni rikokseen tässä asiassa. Muutoin minulla ei ole mitään kommentoitavaa, Vilhunen vastasi 2004, kun poliisi ilmoitti hänelle raskaan rikosepäilyn.Vilhunen ilmoitti poliisille, ettei tunne Ünsalia, eikä ole koskaan edes tavannut. Hänelle näytettiin myös Ünsalin kuva.– Nähtyäni kuvan, voin sanoa, että en ole koskaan nähnyt kuvan esittämää henkilöä.

Onko sinulla mitään tietoa Volkan Ünsalin murhasta?





– En kommentoi. En ole syyllistynyt mihinkään rikokseen tässä asiassa.Vilhunen ei kommentoinut, missä oli murhan tekoaikaan eikä suostunut kommentoimaan ensimmäisessä kuulustelussa, mitkä olivat hänen suhteensa Raimo Anderssoniin, Jani Leinoseen ja Janne Raniseen.Seuraavana päivänä poliisi yritti saada Vilhusta avautumaan hänen käsivarteensa tatuoidusta tekstistä M.O.R.E, joka on lyhenne sanoista Me olemme rikollisuuden eliittiä. Hänen tuolloisesta kodistaan Pohjois-Helsingistä löytyi seinältä myös isokokoinen puukoriste, jossa oli sama teksti.Vilhunen vastaili poliisin kysymyksiin lähinnä ”ei kommentoivaa”.

Onko tässä kyse siitä, että MORE on käskenyt tai käyttänyt NBK:ta Ünsalin surmaamisessa?

– En tunne, enkä kommentoi koko asiaa.

Oletko osallistunut Volkan Ünsalin surmaamisen suunnitteluun tai muutoin?

– En anna mitään käskyjä, enkä ole osallistunut surmaamiseen.Telekuuntelussa taltioitui Ünsalin murhan jälkeen 20.10.2003 keskustelu, jossa nimi ”Keijo” mainittiin. Kallvikintien asunnon päävuokralainen, prostituoitu ”Saara” soitti Leinoselle, joka murhan tekoaikaan asusteli asunnossa.Saara soitti Jani Leinoselle ja ihmetteli, mihin hänen asunnostaan oli hävinnyt tavaraa.Saara: Hei tota niin niin, mites tota niin niin, ooksä vieny ne, toi sano jotain se (naisen nimi), että ei siellä oo niitä sohvia.Leinonen: JooSaara: Tai sitä sohvaa ja sitä tuolia?Leinonen: NiinSaara: Oot sä vieny ne sieltä vai?Leinonen: Joo, me otettiin ne sieltä. Joo. No Keijo sano, että sieltä voi ottaa että niistä on maksettu jotain sulle.Saara: Ei se kyllä, ei se kyllä noin menny hei....Saara: Mut tota, no antaisitsä no, kai sä maksat jotain niistä huonekaluista, vai?Leinonen: Joo, mä juttelen Keijon kaa siitä.Kuulusteluissa 2004 Vilhunen kiisti, että hänellä olisi mitään tekemistä näiden huonekalujen kanssa. Asunnosta vietyjä tavaroita poltettiin Tervakoskella.Saara kertoi kuulusteluissa poliisille, että asunnosta oli kadonnut Ikean sinisellä irtopäällisellä varustettu Tomelilla-sohva ja Ikean viininpunaisella irtopäällisellä varustettu Tomelilla-tuoli, villakangasmatto, lasikannellinen pöytä, sisustustaulu, kaksi ohjaajantuolia, Anttilan päiväpeitto ja siivousmappi ja ämpäri.Viimeisenä päivänä, muutamia kymmeniä minuutteja ennen kuin Vilhunen laskettiin vapaalle jalalle, poliisi kertoi Vlhuselle, että telekuuntelussa ja -valvonnassa oli ilmennyt, että Vilhunen olisi ennen ja jälkeen Ünsalin henkirikoksen ollut säännöllisesti yhteydessä Raimo Anderssoniin, Jani Leinoseen sekä myös Janne Raniseen.

Mihin asioihin nämä tapaamiset liittyvät? Liittyivätkö ne jotenkin Volkan Ünsalin murhaan tai muuhun rikolliseen toimintaan?





– Asiat liittyvät ehdottomasti ei-rikolliseen toimintaan. Ei muuta kommentoivaa, Vilhunen vastasi poliisille.Kuulustelu 5. maaliskuuta 2004 päättyi kello 11.25. Viittä minuuttia myöhemmin Vilhunen oli vapaa.Alkuperäisen esitutkinnan mukaan Kalvikintien asunnossa tehtiin rikospaikkatutkinta jo 21. lokakuuta 2003 eli samana päivänä, kun Volkan Ünsalista oli kirjattu vasta katoamisilmoitus Helsingin rikospoliisissa. Katoamista tutkittiin aluksi Helsingin väkivaltarikosyksikössä normaalina kadonneen henkilön tutkintana ja Ünsalista tehtiin kansainvälinen etsintäkuulutus ennen kuin tutkinta muuttui murhatutkinnaksi.Asunto oli poliisitutkinnassa 21.10.2003 tyhjä ja huolellisesti siivottu. Siellä oli vain muutamia huonekaluja.Ruumiskoirilla asunto tutkittiin 22. ja 24. lokakuuta 2003.Olohuoneen lattialta, seinästä ja maisemataulusta löytyneet minimaalisen pienet veritahrat kuuluivat Volkan Ünsalille. Muuta hänestä ei jäänyt.”Saara” on myöhemmin kertonut Helsingin Sanomille, että oli vuokrannut asunnon alunperin Vilhuselle ja että vuokraaminen olisi tapahtunut Aarnion kehotuksesta.