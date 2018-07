Kotimaa

Jyrki Lehtolan kolumni: Tämän vuoksi kannatan Liike Nytiä

Tärkein Liike Nytin oivallus on kuitenkin se, että demokratia on samaan aikaan sekä turhaa että tärkeää.

Kirjoitin aiheesta Mikael Jungnerille ja jo seuraavana päivänä Liike Nytin nettisivuilla äänestettiin, mitä mummolleni tulisi tehdä.95 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että mummolle pitäisi ostaa iPad Pro, niin hän ei olisi koskaan yksin eikä tarvitsisi mitään. Juuri tällaisen ruumisarkun ulkopuolelta kumpuavan rohkean ajattelun vuoksi kannatan Liike Nytiä.Minut vei liikkeen pauloihin sen johtajien tuoreus ja heidän kykynsä muuttaa todellisuus halujensa kaltaiseksi.Hjallis Harkimoa isänmaallisempaa ihmistä on Suomi etsinyt sata vuotta. Hän on yleiseurooppalainen vapahtaja, joka oppi yksinpurjehduksillaan yhteistyön pelisäännöt; pelasti Jokerit suomalaiseksi voittoa tavoittelemattomaksi nuorisoseuraksi; opetti sipoolaiset näkemään, mitä onni on ja ymmärsi, että paras televisio-ohjelma on sellainen, jossa joku, jonka sukunimi on Harkimo, sanoo ”mä en tajua, miks”.Mikael Jungner on puolestaan ymmärtänyt sen, että jos ongelmaa ei voi ratkaista digitaalisesti, ongelma on turha. Eräässä ihanassa päivityksessään – ollaan FB-kavereita, nam! – Jungner kertoi selvittäneensä terveyteen liittyvän ongelman terveyspalveluja tarjoavan konsernin chatissa 90 sekunnissa, eli digi digirum: jos sairaat chattailisivat enemmän, ne olisivat terveitä. Jungner on myös ymmärtänyt, että sanat ovat turhia, koska ne voi korvata emojeilla niin, että syntyy terve, positiivinen Suomi, jossa sairaat lähettelevät hymiöitä terveyschatteihin.Sitten vielä Tuomas Enbuske, nam! Liike Nytin karismaattinen filosofi; Twitterin partainen vieterivauva, joka jää aina aiheesta jumiin toistamaan ”Tuo ei ole looginen argumentti, looginen argumentti”.Liike Nyt on myös tunnettu lukuisista voimakkaita kannanottoja esittäneistä vahvoista naisistaan.Liike Nyt esittää elintärkeitä demokratiaa sekä Suomen tulevaisuutta koskevia kysymyksiä, joita tässä kuolevien maalaisten maassa ei ole uskallettu esittää kuten ”Jengi, mikä on parasta Netflixissä just nyt?”.Tärkein Liike Nytin oivallus on kuitenkin se, että demokratia on samaan aikaan sekä turhaa että tärkeää.Se on turhaa, jos kaikki saavat sanoa mielipiteensä, koska useimmat ovat saatanan tyhmiä. Tärkeää demokratia on, jos vain valikoitunut, sekainen, itseään eliittinä pitävä joukko saa sanoa mielipiteensä moneen otteeseen niin, että demokratian Mies ja ääni-yhdenvertaisuusperiaate muuttuu Mies ja niin monta ääntä kuin tekaistuja meiliosoitteita-periaatteeksi.Toivon totisesti, että Liike Nyt on vielä olemassa, kun kahden vuoden kuluttua olen äänestysiässä!Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.