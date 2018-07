46-vuotias nainen vangittiin Laihian henkirikoksesta – aiemmin vangittu sekä uhrin puoliso, että 63-vuotias mies

Kotimaa

46-vuotias nainen vangittiin Laihian henkirikoksesta – aiemmin vangittu sekä uhrin puoliso, että 63-vuotias mi

Laihialainen 46-vuotias nainen on tänään vangittu epäiltynä Laihian taposta. Nainen vangittiin ”on syytä epäillä” -perusteella. Pohjanmaan käräjäoikeus päätti tänään vangitsemisesta.Laihialla 60-vuotias nainen kuoli viime lauantaina kotonaan omakotitalossa.Taposta on aiemmin vangittu vaasalainen 63-vuotias mies ja uhrin 57-vuotias aviopuoliso. Heidän vangitsemisestaan Pohjanmaan käräjäoikeus päätti tiistaina.Vangitut miehet kiistävät henkirikoksen.63-vuotias mies vetoaa siihen, ettei luonnollista kuolemaa pystytty sulkemaan pois. Hänen käsityksensä mukaan uhri nukkui.Rikosepäily perustuu miehen mukaan siihen, että hän oli tapahtuman aikaan asunnossa.57-vuotias aviopuoliso sanoi käräjäoikeudelle tietävänsä, että hän on syytön. Hänen mukaansa asiassa ei voida olla varmoja, että on ylipäänsä tapahtunut henkirikos.Poliisi on kertonut henkirikoksesta, ettei naisella ollut ulkoisia vammoja.Poliisi on ollut vaitonainen tapahtumasta. Tutkinnanjohtajan mukaan poliisi epäilee, että kuolema johtuu rikoksesta. Tutkinta on vielä alkuvaiheessa.