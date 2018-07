Perunanviljelijä, tarkkaile kasvustoja – perunanlehdet reikäiseksi nakertavia kuoriaisia saattaa kulkeutua tuulten mukana etelään ja itään

Kotimaa

Perunanviljelijä, tarkkaile kasvustoja – perunanlehdet reikäiseksi nakertavia kuoriaisia saattaa kulkeutua tuu

Omatoimiseen

Lämmin alkukesä on ollut suotuisa koloradonkuoriaisen kehitykselle, varoittaa elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Vaikka kuoriaisesta ei ole toistaiseksi tullut havaintoja, Evira patistaa kaikkia perunanviljelijöitä tarkkailemaan kasvustoja omatoimisesti.Perunakasvustoissa voi tähän aikaan esiintyä sekä aikuisia kuoriaisia että toukkia. Ne syövät aluksi perunan lehdet reikäisiksi. Massoittain esiintyessään toukat syövät lehdet lähes kokonaan.Toistaiseksi kaikki havaintoepäilyt ovat olleet kotelovaiheessa olevia leppäpirkkoja, jotka muistuttavat väritykseltään koloradonkuoriaisen toukkia.Eviran mukaan Baltiassa ja Venäjällä talvehtineet yksilöt ovat jo nousseet perunakasvustoihin, joten kuoriaisia voi myös kulkeutua sopivien ilmavirtauksien mukana eteläiseen ja itäiseen Suomeen.torjuntaan ei pidä ryhtyä, vaikka kuoriaisia näkyisikin, sillä se vaikeuttaa viranomaisten työtä. Tarkastuksista ja torjunnasta vastaavat Eviran ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) tarkastajat.Aikuinen kuoriainen on noin senttimetrin mittainen, ja sen keltaisessa selässä on 10 pitkittäisraitaa. Etuselkä on oranssi ja siinä on mustia pilkkujaMunasta vastakuoriutunut toukka on noin 1-2 millimetriä pitkä ja tummahko. Toukat kehittyvät nopeasti ja niiden kuperan selkäosan väri muuttuu pian oranssin-punertavaksi. Pää on musta ja alhaalla kummassakin kyljessä on kaksi riviä mustia pilkkuja. Täysikasvuinen toukka on hieman yli senttimetrin mittainen.