Esko Seppänen ja Iiro Viinanen olivat vihamiehiä, kunnes sairaus yhdisti heidät: ”Tässä iässä ei yleensä tule uusia läheisiä ystäviä”

Kotimaa

Esko Seppänen ja Iiro Viinanen olivat vihamiehiä, kunnes sairaus yhdisti heidät: ”Tässä iässä ei yleensä tule

Minulla on sama tauti kuin sinulla. Keskustellaanko joskus?

Viinanen





Olen alkanut suuntautua vähän toiseen suuntaan, on tullut viherrystä nokkaan, enkä häpeä sitä.

Sairaudestaan





Ei masentuneena tule miksikään. Sairastaessa pitää olla iloinen mieli.

Urheilen pelon pois. Yritän taistella vastaan pelaamalla koripalloa, uimalla ja vesijuoksulla.

Seppäsellä ja Viinasella





Molemmat pettyivät

On epäreilua sanoa, että kyllä kärsiä pitää. Pitäisi olla kärsimyksen vapaus, ei pakkoa.