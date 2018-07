Kotimaa

Sukkahousuja Prismasta, lotot R-kioskilta, kävelyjä Helsingin hienosto­kaupunginosissa – näin sarjakuristaja k

Kolme ihmistä aiemmin surmannut ja neljännen murhasta syytetty Michael Penttilä https://www.is.fi/haku/?query=michael+penttila kertoi poliisikuulusteluissa vuolaasti itsestään ja siitä, mitä hän puuhaili Helsingissä ennen tekoa. Penttilä on todettu useaan kertaan vaaralliseksi toisen ihmisen hengelle, terveydelle tai vapaudelle.Hän odotti kuitenkin vapaalla jalalla tuomiota törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta, jonka uhrina oli 17-vuotias tyttö. Helsingin hovioikeus tuomitsi Penttilän toukokuun lopulla tästä rikoksesta kahden ja puolen vuoden vankeuteen. 52-vuotiaan naisen hän kuristi kuoliaaksi 13. huhtikuuta.Syyttäjä Eija Velitski https://www.is.fi/haku/?query=eija+velitski vaatii Penttilälle elinkautista vankeusrangaistusta 52-vuotiaan naisen murhasta. Velitskin mukaan Penttilää ei pidä enää koskaan laskea vapaalle jalalle. Velitskin mukaan Penttilä ei ole yhteiskuntakelpoinen.– Tämän yhteiskunnan on pystyttävä suojautumaan tämänlaisia tapauksia vastaan, Velitski sanoi oikeudessa.Käräjäoikeus oli hylännyt aiemmin 17-vuotiaaseen tyttöön kohdistuneen rikossyytteen. Syyttäjä Velitski oli yrittänyt saada Penttilän vangituksi jatkamisvaaran vuoksi, mutta hovioikeus ei siihen suostunut. Siksi Penttilä odotteli tuomiota vapaalla jalalla ja näin hän kertoi kuulusteluissa päivistään.– Mulla alko asiat menemään paremmin eteenpäin. Sillä lailla, että mitä mä olin toivonu. Pyrkiny normaaliin elämään. Kaupasa käynyt säännöllisesti, siivonnu. Sitten mä tykkään kun ilimat lämpenee ja kävin talvellakin niin pitkiä kävelyretkiä tekemässä. Kävin jo viime vuoden puolella. Mää tykkään tuosta Eteläranta ja Katajanokka, Ullanlinna ja Eiran alueista. Munkkiniemesäki mä oon kerran, pari käyny siellä asti käveleen. Ja Krunikasa. Sitten oon käyny eri näyttelyisä, että mä tykkään taiteesta. Mää niinku viime tuomiolla opin maalaamaan. Mä opin silloin tekemään hopeasormuksiakin, jotka on mitä mulla on kotona. Ja tota kävelylenkit oli niin pitkiä. Vähän niinku kunnon puolesta piti yltää, Penttilä kertoi jutustelevaan tyyliin Oulun murteella.Poliisi on litteroinut videokuulustelut esitutkintapöytäkirjaan. Penttilä kertoi käyneensä ”kahavilla” Cafe Ursulassa ja pullakahvilla Silja Linen terminaalin R-kioskissa, mistä hän kertoi ostaneensa myös Eurojackpotit ja muut lottolaput. Sukkahousuja itselleen hän kertoi ostaneensa Prismasta.Penttilä kertoi käyneensä Kiasmassa ja Ateneumissa taidenäyttelyissä.Hän kertoi kuulusteluissa olevansa ”huono käyttään läppäriä” ja tykkäävänsä maksaa laskut ”face to face” samoin kuin asioida Kelassa kasvotusten.Hän väitti rauhoittuneensa paljon, mutta totesi heti perään, että ”jos jotain tulee, niin voit olla varma, että pystyn kyllä puolustaan itteäni ja kovalla tavalla. Kun tosa tulee niitä kusipäitä on aina joka paikasa. Ei kukaan oo uskaltanu mitään tulla tuota puhumaan”.Hän kertoi, että hänelle oli tullut vaivautunut tunne omassa asuinlähiössään. Asukkaiden pelkoon hän suhtautui naureskellen.– Mulla tuli semmonen jatkuvasti niinku jonkulainen vaikutelma siitä, että ihmiset niinku pelekäs mua siellä, Penttilä sanoi poliisille naurahtaen.Hän kertoi nähneensä vapaalla jalalla ”vanahoja tuttuja” vankila-ajoilta.– Mua kiinnostaa bisneksen teko. Rehellinen bisneksen teko. Saada töitä. Sitten ostelin televisioita tuosa viime vuoden loppupuolella. Taulutelevision ostin.Hänestä tuntui, että hän oli poliisin seurannassa.– Mä meinasin liittymää vaihtaa viime vuonna. Viime vuojen kesän lopulla meinasin vaihtaa, mutta en vaihtanu. Mää että olokoot vaan. Sitten oli viime vuoden mulla tuli, mulla on aika hyvät vaistot kuitenki sillain monissa asijoisa. Eikä mua haittaa se mitään, että tota että mää oon ollu seurannasa. Poliisihan tekee vaan työtään. Mää kunnioitan tiettyjä asioita, vaikka mulla on tämmönen menneisyys ja tausta. Jokainen tekee poliisit tekee omaa työtään. Jokainen tekee omaa työtään, niinkun pitääkin. Niin viime vuoden loppupäähän mulla tuli syksyllä jotenkin, että mää olin sillain, että mua seurataan. Tuli semmonen tunne.