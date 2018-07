Kotimaa

Suora lähetys Brysselin Nato-kokouksesta kello 10.45 – Trump aloitti painostuksen heti kokouksen alettua

ISTV:n suora lähetys alkaa kello 10.45. Lähetyksessä seurataan Nato-maiden johtajien saapumista huippukokoukseen, virallisen yhteiskuvan ottamista ja avajaisseremonioita. Lähetys päättyy kello 15.30.

