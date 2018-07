Kotimaa

Aviomies vangittu epäiltynä Laihialla vaimon taposta

Kaksi miestä vangittiin tiistaina epäiltynä laihialaisen 60-vuotiaan naisen taposta. Nainen löytyi lauantaina kuolleena kotoaan. Hän asui Laihialla omakotitalossa.Toinen vangituista on naisen 57-vuotias puoliso. Pariskunnalla oli avioero vireillä. Ero oli laitettu vireille 7.6.2018. Molemmat hakivat eroa.Toinen vangituista on 63-vuotias vaasalainen mies.Miehet vangittiin todennäköisin syin epäiltyinä taposta. Kummankaan vangitun asianajaja ei halunnut kommentoida tapausta Ilta-Sanomille.Poliisi on myös pidättänyt vuonna 1971 syntyneen naisen tapaukseen liittyen.Poliisi on ollut vaitonainen tapaukseen liittyen. Poliisi on kertonut henkirikoksesta, ettei naisella ollut ulkoisia vammoja.Tapauksen tutkinta jatkuu.