Helleputki jatkuu edelleen – Lappiin luvassa 27 astetta

Etelä- ja Länsi-Suomessa tulee paikoin sateita ja lounaassa ukkoskuurotkin ovat mahdollisia. Tuuli on heikkoa.Päivälämpötila on maan eteläosassa 21 – 23 astetta, keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on laajalti 22 – 25 astetta ja Lapissa 24 - 27 astetta. Käsivarren Lapissa on hieman viileämpää.Torstaina pilvisyys vaihtelee, mutta maan pohjoisosassa on enimmäkseen aurinkoista. Etelä- ja Länsi-Suomessa tulee kuurosateita ja etenkin lännessä voi tulla myös ukkoskuuroja. Tuuli on enimmäkseen heikkoa, mutta Lapissa etelänpuoleinen tuuli on paikoin kohtalaista.Päivälämpötila on 22 – 25 astetta, Lapissa 23 - 27 astetta.Perjantaina pilvisyys vaihtelee suuressa osassa maata. Maan länsiosassa tulee monin paikoin kuurosateita ja myös ukkoskuurot ovat mahdollisia. Tuuli on enimmäkseen heikkoa, mutta illalla Pohjois-Lapissa pohjoistuuli voimistuu hieman.Päivälämpötila on enimmäkseen 23 - 27 asteen välillä.