Kotimaa

Kuvat sarjakuristajan kassin kylmäävästä sisällöstä: Punaiset nahkahanskat, sukkahousut, buutsit...

















Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





















































Poliisi löysi sarjakuristaja Michael Penttilän https://www.is.fi/haku/?query=michael+penttilan ”yksinkertaisesti sisustetun” kaksion eteisen kaapin hyllyltä muovikassin, jonka sisältö oli karmiva. Se sisälsi kuristamiseen soveltuvia välineitä, neljät nahkakäsineet, Wurthin hansikkaat, kangas/nahkahanskat, naisten farmarihousut, solmion, sukkahousut, huivin, yhden ruskean ja kaksi mustaa nahkavyötä ja mustat nahkahanskat.Poliisin esitutkintamateriaaliin on kirjattu, että Penttilän asunnon huonekalut ja muu näkyvillä oleva esineistö oli sijoitettu ”silmiinpistävän tarkasti”.Raskaan rikostaustan omaava Penttilä on tullut tunnetuksi siitä, että hän on käyttänyt nahkahansikkaita kuristaessaan uhreja. Muovikassin alta löytyi pornolehti, jossa oli kuristamista ja alistamista.Poliisi takavarikoi Penttilän asunnosta myös mustan laukun, vaatteita sekä bootsit.Syyttäjän mukaan Penttilä kuristi siroa uhria käsin, nahkavyöllä ja sukkahousuilla. Syyttäjän mukaan Penttilä otti laukun ja siellä olevat välineet mukaan lähtiessään tapaamaan uhria. Syyttäjän mukaan ennen tekoa Penttilä katsoi videon, joka sisälsi kuristamista.Syyttäjän mukaan on mahdollista, että Penttilällä oli mustat nahkakäsineet kädessään hänen kuristaessaan uhria. Penttilän DNA:ta ei löytynyt uhrin asunnosta, mikä syyttäjän käsityksen mukaan johtuu siitä, että Penttilä olisi siivonnut asunnon tekonsa jälkeen.Penttilä kertoi kuulusteluissa, että hän pesi kasvojaan uhrin kylpyhuoneessa vettä roiskuttaen, jonka vuoksi kuivasi hanan ja ympäristön pyyhkimällä. Viimeisen kerran hän veti vessankin hansikkaat jo kädessään.Kuristamisessa käyttämänsä sukkahousut Penttilä kertoi työntäneensä teon jälkeen housujen taskuun ja hävittäneensä myöhemmin.Penttilä kiisti, että hän olisi kuristanut omasta asunnostaan löytyneillä sukkahousuilla uhria.Penttilän DNA:ta uhrin asunnolta ei löytynyt. Takavarikoiduista tavaroista, kuten sukkahousuista, löytyi tahranäyte, jossa on ainakin kolmen henkilön DNA:ta. Syyttäjän mukaan on mahdollista, että kyse olisi Penttilän ja uhrin DNA:n sekoitustuloksesta.Puolustus ja syyttäjä väittelivät aamupäivällä oikeudessa DNA-todisteista ja niiden puutteiden merkityksestä. Penttilän asunnolta löytyneestä vyöstä löytyi DNA:ta, joka sopii uhrin DNA-tunnisteeseen.Penttilä on myöntänyt tappaneensa uhrin, mutta kiistää teon olevan murha. Syyttäjä vaatii Penttilälle elinkautista suunnitelmallisesta ja erittäin raa’asta ja julmasta murhasta.Syyttäjän mukaan uhri ymmärsi olevansa kuoleman vaarassa heti tunnistettuaan asuntoonsa tulleen Penttilän, kun Penttilä riisui aurinkolasinsa.Penttilä on todettu toistuvasti erittäin vaaralliseksi toisen hengelle, terveydelle tai vapaudelle.

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005750766.html