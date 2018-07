Kotimaa

Sikakännissä huijaritaksilla väärään osoitteeseen

Kadut

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Taksiliikenteen

Imatranajossa

https://tekniikanmaailma.fi/

ovat täynnä räkäkännisiä lapsia ja aikuisia. Aamuisin poliisi korjaa pois heidät, joille humala oli viimeinen.Ilkeät kauppiaat ovat saaneet alennuskampanjoillaan koko maan ryyppäämään.Ravintoloissa vallitsee täysi Sodoma ja Gomorra, kun anniskelua voi jatkaa entistä pidempään ja anniskelualueiden rajoja on uusittu.Eikö niin?Alkoholilain uudistus astui kokonaisuudessaan voimaan maaliskuun alussa.Vielä on liian aikaista sanoa mitään lopullista, mutta toistaiseksi piru on pysynyt kytkettynä. Kauppiaat eivät käytä vahvempaa olutta sisäänheittotuotteena. Ravintoloissa meno on entisenlaista. Ei aina kaunista siis, mutta entisenlaista.vapauttamisen piti johtaa täyteen kaaokseen. Kansa ei tiedä, mihin taksiin nousta. Kuskit huijaavat. Uber tulee ja ryövää.Hetken näytti siltä, että ennustajat olivat oikeassa. Sitten joku huomautti, että Kela-kyytien sekoilu johtuu Kelan kilpailutuksesta eikä taksiliikenteen vapauttamisesta.Vielä on aivan liian aikaista sanoa, millaisia lieveilmiöitä taksiuudistuksesta seuraa, mutta kynnyksen yli pääsimme helposti.Olen parina viikonloppuna todistanut uudistusten vaikutusta yleisötapahtumassa.Järvenpäästä taksi Helsinkiin maksoi hieman oletettua vähemmän. Vuorokausi oli ehtinyt vaihtua, ja samalla aleni paikallisen taksin lähtötaksa. Taksamittariin asti hinnanalennus ei ollut vielä ehtinyt, mutta kuljettaja oma-aloitteisesti vähensi pari euroa loppusummasta.oli paljon väkeä. Radan liepeillä oli paljon anniskelualueita. Kaupungin kapakoiden terassit olivat maksimikokoisia.Paljon oli humalaisiakin, mutta ei sen enempää kuin ennenkään. Järjestyshäiriöitä en huomannut.Bussit kulkivat läpi yön eikä kyyti maksanut mitään. Silti taksitolpilla oli jonoa.Tolkuttoman pitkään ei tarvinnut jonottaa, koska ruuhkaa helpottivat Lappeenrannan ja muiden lähikuntien taksit.Ennen taksiliikenteen vapauttamista se ei olisi ollut mahdollista ilman eri kommervenkkejä.Ei silti kannata kuvitella, että kaikki on mennyt kerralla oikein. Sekä alkoholilaissa että taksilaissa on taatusti puutteita, jotka pitää korjata.Voi olla, että joudutaan ottamaan askel taaksepäin. Ehkä tehdyt muutokset osoittautuvat liian vähäisiksi. Ehkä jotain muuta, mutta varmasti jotain.Harmittavasti poliitikkojen ja virkamiesten on helpompi kiistää virhe kuin laittaa asia kuntoon.Erityisesti uudistuksia vastustaneet haluavat monesti jarruttaa korjausten tekemistä. Sillä ei ole mitään tekemistä yhteiskunnan kehittämisen kanssa, pikkusieluisuuden kanssa paljonkin.Kirjoittaja on Tekniikan Maailman päätoimittaja.