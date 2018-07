Poliisi julkaisi videon: Mies ampuu konepistoolilla kohti ihmistä Lahden yössä – näitkö tätä YES YOU CAN -paitaan pukeutunutta henkilöä?

Kotimaa

Poliisi julkaisi videon: Mies ampuu konepistoolilla kohti ihmistä Lahden yössä – näitkö tätä YES YOU CAN -pait

Nyt toistetaan : Hämeen poliisin video Lahden konepistoolimiehestä 10.7. 16:24

Poliisi kaipaa vihjeitä YES YOU CAN -miehen liikkeistä.





Mies ampui konepistoolin sarjatulella Lahden Kasakkamäessä 18. kesäkuuta. Hän ampui kohti kerrostalon ovella ollutta henkilöä. Ampujalla oli tekoaikana päällään college-paita, jonka selässä oli isoin kirjaimin kirjoitettu teksti YES YOU CAN.



Rikoksesta epäiltynä on lahtelainen noin 30-vuotias mies. Hän on edelleen vangittuna.



Ampuminen tallentui turvakameralle.











Asiasta tekee erikoisen se, ettei kukaan ilmoittautunut poliisille olleensa ampumisen kohteena. Poliisi pääsi paikalle muutama minuutti ampumisen jälkeen. Paikalta ei löytynyt ihmisiä eikä verijälkiä.

Poliisin aiemmassa tiedotteessa oli turvakameran kuva ampujasta ja hänen käyttämästään aseesta. Kuvan julkaisemisen jälkeen poliisi sai muutamia hyviä vihjeitä ampujan liikkeistä tuolta yöltä.



Poliisi otaksuu, että ampuja oli tullut Lahden keskustaan melko pian ampumisen jälkeen, eli varhain maanantaina noin klo 01.00 jälkeen.



Poliisi pyytää havaintoja kyseistä henkilöstä sunnuntain ja maanantain väliseltä yöltä. Kaikki tiedot ja havainnot miehen liikkeistä pyydetään ilmoittamaan puhelimitse 0295437444 tai sähköpostitse:

