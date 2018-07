Kaksi versiota sarjakuristajan motiivista – syyttäjä: Penttilä jätti kännykän kotiin valmistellakseen täydellisen rikoksen

Kotimaa

Kaksi versiota sarjakuristajan motiivista – syyttäjä: Penttilä jätti kännykän kotiin valmistellakseen täydelli





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005750168.html

Puolustuksen

Alapuolella olevalla videolla kerrataan Penttilän synkkä rikoshistoria.

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005729371.html