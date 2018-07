Kotimaa

Pelastusoperaatio jatkuu Thaimaassa - seuraa suoraa lähetystä paikan päältä noin 11

Thaimaassa sukeltajat ja pelastajat ovat aloittaneet uuden päivän pelastusoperaatiossa, joka tähtää luolaan jumiin jääneiden poikien ja heidän valmentajansa pelastamiseen.Seuraa Ilta-Sanomien toimittajanja kuvaajasuoraa lähetystä noin kello 11.Villisika-jalkapallojoukkueen kaksitoista 11–16-vuotiasta pelaajaa ja heidän 25–vuotias valmentajansa katosivat 23. kesäkuuta mentyään rankkasadetta pakoon pohjoisessa Thaimaassa sijaitsevaan Tham Luangin luolaan.Rankkasateen nostama vesi saartoi joukkueen luolaan. Heidät löydettiin yhdeksän päivää myöhemmin.Löytämistä on seurannut valtava pelastusoperaatio, jonka parissa on työskennellyt yli tuhat ihmistä.Pojista neljä saatiin ulos luolasta sunnuntaina 8. heinäkuuta, neljä seuraavaa maanantaina 9. heinäkuuta.Tiistaille ennustetut sateet uhkaavat vaikeuttaa pelastustöitä.Luolassa ovat yhä vankeina neljä poikaa ja valmentaja. Kahdeksan poikaa on saatu pelastettua. Viranomaisten mukaan pelastetut ovat terveitä niin fyysisesti kuin psyykkisestikin.