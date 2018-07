Kotimaa

Luvassa jälleen hellepäivä – etelään kuurosateita

Maan keski- ja pohjoisosassa on monin paikoin aurinkoista ja poutaista. Pilvisyys vaihtelee paikoin. Tuuli on enimmäkseen heikkoa.Päivälämpötila on maan länsiosassa 22 – 25 astetta, itäosassa 20 – 23 astetta ja pohjoisosassa 22 – 26 astetta.Keskiviikkona maan etelä- ja keskiosassa sekä paikoin Lapissa pilvisyys vaihtelee. Etenkin Etelä- ja Länsi-Suomessa tulee paikoin kuurosateita, lounaassa voi tulla paikoin myös ukkoskuuroja. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 22 – 25 astetta ja Lapissa 23 - 27 astetta.Torstaina pilvisyys vaihtelee maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Lapissa. Maan länsiosassa sekä Käsivarren Lapissa tulee paikoin kuurosateita ja myös ukkoskuurot ovat mahdollisia. Tuuli on enimmäkseen heikkoa.Päivälämpötila on enimmäkseen 23 - 26 astetta.