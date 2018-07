Sarjakuristaja Michael Penttilän neljättä henkirikosta käsitellään tänään oikeudessa – näin tapaus on edennyt

Michael Penttilän rikokset

1. Elokuu 1985: Surmaa äitinsä kuristamalla. Poliisi epäilee Michael Penttilää – joka on tuolloin vielä nimeltään Jukka Lindholm – äidin surmasta, mutta kovaa näyttöä syyllisyydestä ei löydy. Penttilä on lyhyen aikaa tutkintavankeudessa, mutta vapautuu nopeasti.



2. Heinäkuu 1986: Houkuttelee asunnolleen kaksi 12-vuotiasta tyttöä. Surmaa toisen kuristamalla ja vaatii sen jälkeen toiselta tytöltä seksiä. Tyttö pakenee ja Penttilä otetaan kiinni. Kuulusteluissa tunnustaa myös äitinsä surman. Saa tuomion mm. taposta, törkeästä pahoinpitelystä ja kuolemantuottamuksesta.



3. Vapautuu vankilasta toukokuussa 1992. Toukokuussa 1993 houkuttelee naisen isoäitinsä asunnolle. He keittävät kahvit, jonka jälkeen Penttilä kuristaa naisen kangasvyöllä hengiltä. Penttilä otetaan kiinni ja tuomitaan taposta ehdottomaan vankeuteen.



4. Marraskuussa 2008 Penttilä vapautuu koevapauteen. Vaarallisuusarviossa todetaan, ettei Penttilä sovellu siviilielämään.



5. Toukokuussa 2009 houkuttelee naisen asunnolleen lupaamalla tälle nahkasaappaat. Asunnolla kuristaminen alkaa heti. Nainen menettää tajuntansa, mutta herää ja pääsee pakenemaan, kun lupaa Penttilälle aloittavansa seurustelun tämän kanssa.



6. Toukokuu 2009: Houkuttelee voimakkaasti päihtyneen naisen asunnolleen. Nainen sammuu lattialle ja herää siihen, kun Penttilä kumartuu hänen ylleen mustat nahkahanskat käsissään. Kuristaminen alkaa, nainen pääsee rimpuilemaan pakoon.



7. Elokuu 2009: Menee ravintolassa tapaamansa naisen hotellihuoneeseen. Penttilä pitää naista vankina hotellihuoneessa yön yli. Penttilä kuristaa ja raiskaa uhriaan toistuvasti. Uhri selviää hengissä.



8. Elokuu 2009: Tilaa lehti-ilmoituksessa näkemänsä hermoratahierojan asunnolleen. Kun hieroja on kasaamassa hierontapöytää, Penttilä hyökkää takaapäin ja aloittaa kuristamisen. Hän on hajareisin uhrin päällä, kuristaa ja höllentää otettaan. Uhri pääsee pakenemaan, kun lupaa Penttilälle seksiä.



9. Syyskuu 2009: Tilaa kotiinsa siivoojan. Heti siivoojan astuttua sisään Penttilä käy hänen kimppuunsa kumihansikkaat kädessään. Siivooja puree ja lyö Penttilää ja pääsee pakoon.



10. Syyskuu 2009: Tilaa kotiinsa siivoojan. Penttilä hyökkää siivoojan kimppuun nahkahanskat käsissään, raahaa tämän makuuhuoneeseen ja ilmoittaa uhrilleen, että heillä on ”kaksi tuntia aikaa pitää hauskaa”. Uhri saa jossain vaiheessa rimpuiltua irti Penttilän otteesta. Poliisi ottaa Penttilän kiinni ja Penttilä tuomitaan vankilaan törkeästä pahoinpitelystä, törkeästä raiskauksesta, vapaudenriistosta ja lukuisista muista rikoksista.



11. Joulukuu 2016: Vapautuu vankilasta.



12. Alkuvuosi 2017: Penttilä pudottaa naapurinsa postiluukusta ”rakkauskirjeen”, joka on osoitettu perheen teini-ikäiselle tytölle. Tyttö on nähnyt tuntemattoman miehen aiemmin rapistelevan oven takana. Poliisi ottaa Penttilän kiinni epäiltynä törkeän henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta.



13. Heinäkuu 2017: Vapautuu tutkintavankeudesta. Syyte rikoksen valmistelusta hylätään Helsingin käräjäoikeudessa. Ratkaisusta valitetaan hovioikeuteen, joka myöhemmin tuomitsee Penttilän rikoksen valmistelusta kahdeksi ja puoleksi vuodeksi vankilaan.



14. Toukokuu 2018: Otetaan kiinni ja vangitaan. Häntä epäillään huhtikuussa 2018 tehdystä 52-vuotiaan naisen murhasta. Penttilä tunnustaa henkirikoksen toisella kuulustelukerralla, mutta pitää sitä korkeintaan tappona.