Heidi Sabanadesanin kolumni: Antaisitko lapsellesi huumeita?

Palaan klikkiotsikon kysymykseen kolumnin lopussa. Mutta ensin: terveiset Kreetalta, jossa parhaillaan lomailen perheeni kanssa. Meille yksi monista syistä matkustaa Kreikkaan on perinteinen kreikkalainen ruoka. Runsaasti kasviksia, kalaa, täysjyvää ja voin sijaan oliiviöljyä sisältävä ruoka onkin paitsi herkullista, myös terveellistä.Paitsi että enää ihmiset eivät noudata perinteistä ruokavaliota. Kreikkalaiset lapset ovat Euroopan lihavimpia. Puolet täkäläisistä pojista on ylipainoisia, ja jo joka viides on suorastaan lihava. Suomessakin lihavia koululaisia on nelinkertaisesti 1960-lukuun verrattuna. Aikuisväestö paisuu kuin pullataikina: suomalaisista miehistä yli 70 prosenttia on ylipainoisia, ja naisistakin 63 prosenttia. Vertailun vuoksi: anoreksian esiintyvyys on 0,5-1 prosenttia. Kumpi siis on suurempi ongelma?on siis normi. Hälyttävää onkin, että erään väitöskirjatutkimuksen mukaan 5-vuotiaiden, selvästi ylipainoisten lasten vanhemmista peräti 75 prosenttia ei tunnistanut lapsensa lihavuutta lainkaan. Eikä ihme, kun ympärillä on lähes pelkästään lihavia ihmisiä.Samaan aikaan kun puhutaan kehopositiivisuudesta, kylmä fakta on, että lihavuus on valtava terveysriski. Kolumnin pituus ei riitä listaamaan kaikkia sairauksia, joihin lihavuus on merkittävä aiheuttaja: sydän- ja verisuonitaudit, keuhkoverenpainetauti, aikuistyypin diabetes, metabolinen oireyhtymä, kihti, uniapnea, sappikivet, rasvamaksa, useat erilaiset syövät ja lapsettomuus.Syömme itseämme varhaiseen hautaan. Silti lihavuus on tabu. Tutkimusten mukaan niin neuvoloissa kuin kouluterveydenhuollossakin ammattilaiset kokevat erittäin vaikeaksi ottaa lapsen lihavuuden keskusteluun. Tätä on vaikea ymmärtää lihavuuden valtavien terveysriskien valossa. On mahdoton ajatus, että raskaana oleville ei kehdattaisi sanoa, että juominen raskausaikana voi vaurioittaa sikiötä.Kuitenkin terveellisesti syöville saatetaan jopa nauraa. Puhutaan ”leikillisesti” sokerinatseista kun viitataan vanhempiin, jotka eivät halua antaa lapsilleen makeaa.taipumus lihomiseen on toki geneettistä. Silti: fakta on, että lihavat lapset ovat paljon suuremmalla todennäköisyydellä lihavia myös aikuisena kuin normaalipainoiset lapset. Ja edelleen, fakta on, että vanhemmat (niin halutessaan) pystyvät kyllä kontrolloimaan lastensa syömisiä aina yläkouluikään asti. Tyttäreni ollessa eskarissa hänellä oli selvästi ylipainoinen ystävä, jonka vanhemmat eivät rajoittaneet lapsen syömisiä mitenkään. Tytöllä oli jopa omassa huoneessaan karkkipusseja, joita hän sai aivan rajoituksetta syödä.Oletan, että vastasit otsikon kysymykseen kieltävästi. Et varmaankaan antaisi lapsellesi huumeita. Miksi ylipainoinen 8-vuotiaasi saisi syödä sohvalla sipsejä telkkaria tai pädiä tuijottaen?Vanhempi: sinä olet pomo. Ei lapsesi, eivät lapsesi kaverit, eivätkä ne lapsesi mainostamat ”kaikkien muitten vanhemmat”, jotka kuulemma aina antavat karkkia. Sinä päätät. Ja normaalipainoinen aikuinen lapsesi kiittää sinua 20 vuoden päästä, vaikka nyt saisitkin kuulla olevasi ”maailman tyhmin” äiti tai isä.Kirjoittaja on 40-prosenttinen kotiäiti ja 60-prosenttinen uraäiti