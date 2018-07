Kotimaa

Rajaloikkaus Vaalimaalla oli päättyä karhukolariin: ”Ei ollut maasta poistumisen edellytykset kunnossa”

Karvainen rajaloikkaus ja karhukolari lähellä.Venäjän ja Suomen rajanylityspaikalla Vaalimaalla näkyi maanantain vastaisena yönä poikkeuksellista liikennettä.Vain 250 metrin päässä raja-asema piha-alueesta tallentui valvontakameran kuviin karhu.Kello oli 23.50 ja tilanne oli ohi kello 23.53.Sinänsä karhut liikkuvat ketterästi Suomen ja Venäjän välillä, mutta ne eivät yleensä käytä virallisia rajanylityspaikkoja.Tämä karhu teki poikkeuksen.Rajavartijat arvelevat karhun säikähtäneen jotain, sillä halutessaan se olisi helposti ylittänyt kaistojen välisen matalan kaiteen.Se teki kuitenkin kaiteen edessä u-käännöksen ja otti käpälät alleen ja lähti niin sanotusti mäkeen. Poistuessaan se oli törmätä rajanylityspaikalta lähteneeseen autoon.– Karhulla ei näemmä ollut maasta poistumisen edellytykset kunnossa, joten se poistui takaisin sisämaahan, kommentoi Kaakkois-Suomen rajavartiosto Twitterissä.Twiitin kahdessa kuvassa karhu on ensin menossa, ja sitten palaamassa. Liike tapahtuu rajan suuntaisesti ensin pohjoisesta etelään ja sitten etelästä pohjoiseen.Rajavartijat arvioivat karhun olleen nuori niin sanottu erauspentu ja painaneen noin 80 kiloa eli jos se olisi ollut ihminen, se ei olisi vielä täyttänyt raavaan miehen mittoja.Virolahdella sijaitseva Vaalimaan raja-asema on itärajan vilkkain matkustajaliikenteen rajanylityspaikka. Sen vastapari Venäjän puolella on Torfjanovka.