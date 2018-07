Kotimaa

Juna-asemalla nukkunut pahoinpideltiin ja ryöstettiin Vantaan Korsossa – poliisi etsii nappi­verkka­rinaista silminnäkijäksi 9.7. 10:41

Poliisi otti tekopaikan läheisyydestä kiinni kuusi epäiltyä, joista kolme on edelleen kiinniotettuna.

Vantaan Korsossa ryöstettiin ja pahoinpideltiin lyömällä ja potkimalla mies lauantain ja sunnuntain välisenä yönä, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi.



Vuonna 1990 syntynyt uhri oli nukkumassa Korson juna-asemalla kahden aikaan yöllä. Poliisi otti tekopaikan läheisyydestä kiinni kuusi epäiltyä, joista kolme on edelleen kiinniotettuna.



Poliisin tietojen mukaan teolla on silminnäkijä, jota pyydetään ilmoittautumaan Itä-Uudenmaan poliisille. Tavoiteltava on noin 20-vuotias vaaleahiuksinen nainen, joka oli pukeutunut tummaan reisipituiseen takkiin ja nappiverkkareihin.



Poliisi pyytää naista ilmoittautumaan Itä-Uudenmaan poliisin numeroon 0295 436562.