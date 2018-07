Kotimaa

Jukka Tennilän kolumni: Kestääkö lehmänkauppa?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Politiikka ei voi poliitikon mielestä olla oikeaa, jos sitä tekee väärä puolue.

Eduskunta joutuu käsittelemään kesälomien jälkeen sotea ensi huhtikuun eduskuntavaalien lähestymisen leimaamassa tilanteessa. Hyvä kysymys on, malttaako vaalien jälkeen aloittava tuleva hallitus olla sohaisematta sotea, vaikka se onnistuttaisiin saamaan säädösten puolesta valmiiksi nykyisen eduskunnan aikana.Maakuntien aloittaminen lykkääntyy nimittäin uuden vaalikauden puolelle, ja hallituspohjan vaihtuminen ennen uuden terveyshallinnon perustamista on ilmeistä.Todennäköistä on, että nykyisistä päähallituspuolueista (keskusta ja kokoomus) vain toinen mahtuu uuteen hallitukseen. Vielä todennäköisempää on, että takiaispuolue siniset on vaalien jälkeen oppositiossa – sikäli kuin se edes saa vaaleissa läpi edustajia, joiden voimin olla parlamentaarisessa oppositiossa.Kun tilanne on tällainen, mieleen tulee ajatus, että maakuntahallinto voi vaarantua, jos keskusta putoaa vallasta, ja vastaavasti valinnanvapaus, jos kokoomus joutuu sivuun.Tosin valinnanvapaus on nytkin olemassa, jos valitsijalla on riittävästi tuohta lompakossa. Kokoomuksen ideana on saada yhteiskunnan toimin lisää tuohta yksityisten terveysfirmojen lompakkoon. Kuvio toimisi niin, että yhteiskunta pulittaisi firmoille yksityisen hoidon todellisen hinnan ja potilaan maksaman asiakasmaksun välisen erotuksen.Kokoomus yrittää selittää markkinoimaansa valinnanvapautta vähävaraisten suosimiseksi, kun taas puolueen ulkopuolella tällainen valinnanvapaus tulkitaan tulonsiirroksi veronmaksajilta yksityiselle terveyssektorille.Jokainen puoluekannatuskysely lisää kannunvalantaa uuden hallituksen pohjasta. Pitkän enemmistöhallitusperinteen Suomessa hallitukset kuitenkin rakentavat mieluummin vanhan päälle kuin repivät vanhaa uuden tieltä. Valta vaihtuu vain osittain, sillä vähintään yhdellä hallituspuolueella on yleensä paikka seuraavassakin hallituksessa.Koska hallituspohjan yhteys hallituksen politiikan sisältöön on Suomessa hatara, täällä ollaan yleensä kiinnostuneempia siitä, ketkä tekevät, kuin siitä, mitä tehdään. Poliitikko ei voi nimittää politiikkaa oikeaksi, jos sitä tekee väärä puolue.Vähemmistöhallitus voisi toimia kymmenille kompromisseille rakentuvia enemmistöhallituksia linjakkaammin, mutta vähemmistöhallituksiin ei ole Suomessa totuttu.Viimeksi Suomessa on ollut vähemmistöhallitus 1976–77. Martti Miettusen (kesk) hätätilahallitus menetti eduskuntaenemmistönsä syksyllä 1976, kun vasemmisto lähti budjettiriitojen vuoksi hallituksesta. Tilanne normalisoitui jo seuraavan vuoden toukokuussa, kun Kalevi Sorsan (sd) toinen hallitus nimitettiin.Vähemmistöhallitus voisi tehdä politiikasta avoimempaa, kun hallitus joutuisi hakemaan hankkeilleen tukea oppositiosta. Vähemmistöhallitukseen ei ole syytä ehdoin tahdoin pyrkiä, mutta tätä vaihtoehtoa on vielä vähemmän syytä refleksinomaisesti kavahtaa.Ruotsilla ja Tanskalla on pitkä vähemmistöhallitusperinne, eikä elämä näissä maissa ole ruotsalaisten ja tanskalaisten mielestä lainkaan hassumpaa. Kunta- ja terveydenhuoltouudistuksiakin on tehty.Kirjoittaja on helsinkiläinen toimittaja.