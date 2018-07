Kotimaa

Viikko alkaa hellelukemissa – sää lämpenee keskiviikkona lisää

Maan eteläosassa ja Pohjois-Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Koillisenpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista.Päivälämpötila on maan länsi- ja pohjoisosassa 20 - 25 astetta, maan itäosassa 20 asteen vaiheilla. Pohjois-Lapissa 18 - 23 astetta.Tiistaina etenkin etelässä, mahdollisesti myös maan keskiosassa tulee kuurosateita pilvisyyden vaihdellessa. Pohjois-Suomessa on poutaista ja aurinkoista laajalti. Pohjois-Lapissa pilvisyys voi vaihdella ja vähän voi sadella.Päivälämpötila on 20 – 25 astetta, etelässä sateessa alempi. Lapissa päivälämpötila on enimmäkseen 23...26 astetta.Keskiviikkona sää vähän edelleen lämpenee. Pilvisyys vaihtelee ja sadekuuroja tulee etenkin lounaassa.