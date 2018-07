Kotimaa

Yli 12 000 alokasta astuu tänään palvelukseen – lähes 600 naisia

Uudet alokkaat astuvat tänään palvelukseen. Kaikkiaan armeijan riveihin astuu noin 12 200 alokasta, joista lähes 600 on vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavia naisia.Valtaosa eli lähes 9 500 aloittaa Maavoimissa. Loput jakaantuvat Merivoimien, Ilmavoimien ja Rajavartiolaitoksen joukko-osastoihin.Maavoimien joukko-osastoista eniten alokkaita saapuu Porin prikaatiin, Kainuun prikaatiin ja Karjalan prikaatiin. Niissä kaikissa aloittaa parisen tuhatta alokasta.Ruotsinkieliset alokkaat aloittavat palveluksensa pääosin Merivoimien Uudenmaan-prikaatissa.Palvelus alkaa kahdeksan viikkoa kestävällä peruskoulutuskaudella, jonka aikana koulutuksen sisältö on sama kaikille.Varusmiesten palvelusaika on 165, 255 tai 347 vuorokautta.