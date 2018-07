Kotimaa

Trump saapuu Naton huippukokoukseen ja sitten Helsinkiin: ”Jotain dramaattista voi tapahtua”

Kanerva: ”Ei ole varaa siihen, että liitokset alkavat repeillä”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ei ole varaa siihen, että nämä liitokset alkaisivat repeillä.





Jaakonsaari: ”Sydämessä pelko, että jotain dramaattista voi tapahtua”

Ukrainalla pitää olla oikeus päättää itse, ja Suomella pitää olla sama oikeus. Jos siihen kajotaan, on syytä olla huolissaan.





Kauppasodasta kärsisivät kaikki

Macronin ehdotus interventiojoukoista harkinnan arvoinen