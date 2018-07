Kotimaa

Salainen dokumentti paljastaa: USA voi vakoilla Suomen poliisia Trumpin vierailun aikana

Salainen dokumentti: USA salakuuntelee isäntämaiden viranomaisia









Supo: Venäjän tiedusteluorganisaatiot Suomessa erityisen aktiivisia