Kotimaa

Kirjailija Maiju Lassilan elämästä tuli karmea tragedia, kun rakastettu heitti hänen päälleen rikkihappoa







Avioliitto ei edennyt edes hääyöhön

Untola jätti ilmeisesti vaimonsa jo kirkonportailla.





”Olen itsellenikin kuin hämärää sumua”





On sanottu, että Maiju Lassilan piti tienata, jotta Irmari Rantamala pystyi kirjoittamaan.

Poliittinen kuohunta vei kuolemaan

Sisällissodan aikana punaisten puolella ollut Untola teki Helsingissä yksin viimeisen Työmiehen, kun muu toimitus oli paennut henkensä säilyttääkseen. Vain lehden jakelu jäi kesken.





”Hän muuttui sukupuoleltaan hybridiksi”





Ei se happohyökkäys lisännyt hänen lahjakkuuttaan, mutta siihen asti hän oli ollut sosiaalisissa ammateissa: opettajana, toimittajana, poliittisena toimijana.