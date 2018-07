Syvällä Helsingin alla sijaitsee johtokeskus, joka suojaa jopa keskisuuren ydinpommin räjähdykseltä – IS tutustui

Kotimaa

Syvällä Helsingin alla sijaitsee johtokeskus, joka suojaa jopa keskisuuren ydinpommin räjähdykseltä – IS tutus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jutun alussa oleva video vie kivikuution sisälle ja maan alle tiloihin, joista Helsinkiä voitaisiin johtaa kriisitilanteessa. Samalla kuullaan ainakin yksi selitys sille, miksi kivikuution katolla on laituri.