Pappi alkoi tunnustaa karmivia asioita – kertoi itse, mitä pappilan kansliahuoneessa oli tapahtunut Kyllikki Saaren kanssa

Kotimaa

Pappi alkoi tunnustaa karmivia asioita – kertoi itse, mitä pappilan kansliahuoneessa oli tapahtunut Kyllikki S









Kotipaulainen luonnehti pastoria ”tavallista kiihkeämmäksi”.





Pastori oli poistunut kiireesti paikalta, ja Kyllikki oli huudahtanut: ”Voi!”













Yllä olevalla videolla kerrotaan, miten Kyllikki Saaren viimeinen kotimatka eteni.