Kotimaa

Viikonlopuksi luvassa lämmintä ja epävakaista säätä

Sen sijaan lännessä ja pohjoisessa sateet jäävät vähäisiksi ja paikallisiksi. Idässä esiintyy ukkosta.Illalla idässä tulee vielä kuurosateita, lännessä sää sen sijaan selkenee. Pohjoisessa pilvipeite rakoilee ja on illalla enimmäkseen poutaa. Maan etelä- ja keskiosassa tuulee kohtalaisesti pohjoisesta.Päivälämpötila on idässä 16 – 20 astetta, lännessä ja pohjoisessa 20 astetta tai vähän yli, Pohjois-Lapissa 14 - 18 astetta.Lauantaina Suomessa vallitsee pohjoinen ilmavirtaus.Sää jatkuu epävakaisena ja pilvisyys on päivällä laajalti runsasta. Paikallisia sadekuuroja tulee eri puolilla maata. Illalla sää selkenee ja poutaantuu lännessä.Päivälämpötila on etelässä 21 - 24, maan keskivaiheilla 17 - 21, Keski- ja Pohjois-Lapissa 15 asteen vaiheilla.Sunnuntaina idässä ja maan keskiosassa tulee yksittäisiä sadekuuroja. Lounaassa on enimmäkseen poutaa, mutta pilvisyys lisääntyy päivän kuluessa. Lapissa on laajalti selkeää.Päivälämpötila on lännessä 19 – 22 astetta, idässä ja pohjoisessa 16 – 19 astetta ja Lapissa 20 asteen vaiheilla.