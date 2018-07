STM kerää THL:n rokotetutkimuksesta huolestuneet lääkärit koolle: ”Suomessa ei tehdä ihmiskokeita, joista ihmisten itsensä kanssa ei sovita”

Kotimaa

STM kerää THL:n rokotetutkimuksesta huolestuneet lääkärit koolle: ”Suomessa ei tehdä ihmiskokeita, joista ihmi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005738377.html

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005745371.html





”Ei ole oikein ja väärin vaihtoehtoja”

Sosiaali- ja terveysministeriö STM:n kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee https://www.is.fi/haku/?query=paivi+sillanaukee aikoo syksyllä käydä perusteellisen keskustelun lääkärikunnan kanssa heidän huolistaan ja peloistaan liittyen valtion pneumokokkirokotteen valintaprosesseihin.– Kun meillä yhteiskunnassa asetetaan kyseenalaiseksi viranomaisten prosessia, niin totta kai haluamme olla sitä asiaa selittämässä, Sillanaukee sanoo.Lääkäreiden huoli liittyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n lääkejätti GlaxoSmithKlinen (GSK) rokotteella tekemään tutkimukseen. Ilta-Sanomat julkaisi https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005738377.html viikonloppuna laajan reportaasin, jossa useat korkeassa asemassa työskentelevät lääkärit arvioivat, että tutkimuksen seurauksena ihmishenkiä vaarantuu, kun lapsia rokotetaan vähemmän kattavalla pneumokokkirokotteella, eikä ikäihmisille suositella rokotetta.Lääkärien mukaan THL on antanut julkisuuteen toistuvasti ristiriitaista tietoa pneumokokkirokotteiden tehosta ja vaikuttavuudesta.Heidän mukaansa ikäihmiset pitäisi rokottaa, kun taas THL:n mukaan terveille ikäihmisille rokotteesta ei ole merkittävää hyötyä kustannuksiin nähden.Pneumokokkirokotteella ehkäistään muun muassa keuhkokuumetta ja vakavia verenmyrkytyksiä.Osa eduskunnan rokoteryhmän jäsenistä vaati kuitenkin IS:n haastattelussa https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005745371.html STM:ää käynnistämään selvityksen THL:n toiminnasta ja ulkopuolisen arvioijan tilaamista rokotusten todellisten kustannusvaikuttavuuslaskelmien selvittämiseksi.Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko https://www.is.fi/haku/?query=annika+saarikko (kesk) ei tahtonut kommentoida aihetta. Ministerin erityisavustaja perusteli kieltäytymistä sillä, että kansliapäällikkö tekee hankintapäätökset rokotteista ja hänellä on asiasta pidempi kokemus.Sillanaukee pitää syytöksien todenperäisyyttä ”kovin epätodennäköisenä” ja kertoo kuulleensa niistä nyt ensimmäistä kertaa.– Jos on sellainen mielikuva, että tässä on jopa jotain salaliittoteorioita, kuten väestökokeen tekeminen, niin se on hyvin vakava syytös.– Suomen valtiossa ei tehdä sellaisia ihmiskokeita, joista ihmisten itsensä kanssa ei sovita tai mihin laki ei oikeuta. Tutkimukset pitää tehdä niin, että ihmisiltä on niihin lupa, hän sanoo.

Onko tämä mielestänne siis perätön väite?

– Sanoisin sillä tavalla, etten ole ainakaan itse tällaista yhteyttä missään vaiheessa epäillyt niissä prosesseissa, missä rokotteita ollaan hankittu.

Ette näe mitään selvitettävää tai ongelmallista THL:n toiminnassa rokotteiden suhteen?





”THL vastaa itse toiminnastaan”

Mikä on THL:n ja GSK:n yhteys?

Pandemrix-kohu käyty ”harvinaisen perusteellisesti läpi”